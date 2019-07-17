Десятки кандидатов потребовали от Памфиловой отменить муниципальные выборы в ряде округов Петербурга

Несколько десятков кандидатов в муниципальные депутаты в Петербурге обратились к главе Центризбиркома Элле Памфиловой с требованием отменить выборы в ряде округов и распустить избирательные комиссии, сообщает штаб Алексея Навального.

Под обращением подписалось порядка 80 человек, сообщил «Новой газете» глава муниципальной кампании штаба Навального Александр Шуршев. По его словам, собирать подписи будут до конца недели, их также направят в Центризбирком.

В обращении кандидаты подчеркнули, что на муниципальных выборах в Петербурге произошла «настоящая катастрофа». В числе нарушений, с которыми они столкнулись при подаче документов, упоминаются тайное назначение выборов, закрытые двери комиссии, избиения кандидатов и подставные очереди.

Претензии кандидаты выдвигают, по меньшей мере, к избиркомам 25 округов. Это «Екатерингофский», «Ржевка», «Черная речка», «Сампсониевское», «Гагаринское», «Звездное», «Сергиевское», «Сосновское», «Пулковский меридиан», «Введенский», «Посадский», «Чкаловское», «Петровский», «Полюстрово», «Комендантский аэродром», №15, «Пискаревка», «Морские ворота», «Озеро Долгое», «Академическое», «Зеленогорск», «Кронверкское», «Аптекарский остров», «Светлановское», «Смольнинское» и другие.

Кандидаты напомнили, что Памфилова обещала уйти в отставку, если она не сможет исправить ситуацию в избирательной системе. «Сейчас мы видим, что ваши слова остались лишь словами. Муниципальные выборы в целом ряде округов проводят откровенные жулики, а наш город снова обретает славу "бандитского Петербурга"», —говорится в обращении. Кандидаты подчеркнули, что не могут доверять работе избиркомов, нарушающих закон.

Ранее упразднение ИКМО из-за нарушений на выборах допустил глава Горизбиркома Виктор Миненко. Он сообщил, что после выборов ГИК будет обсуждать на разных уровнях предложения по реформированию избирательной системы.

Независимые кандидаты на муниципальных выборах в Петербурге сталкиваются со множеством препятствий. «Новая газета» рассказывала об избиркомах-лидерах по количеству нарушений.