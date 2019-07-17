Путин упростил получение российского гражданства для всех жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем Украины. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Право на упрощенную процедуру получения российского паспорта получат граждане, которые постоянно проживали на территориях Донецкой и Луганской областей по состоянию на 7 апреля 2014 года и 27 апреля 2014 года соответственно.

В апреле глава государства подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По словам Путина, решение носило исключительно гуманитарный характер.

Выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР началась в Ростовской области в середине июня. Украина ранее признала их недействительными, отметив, что такой шаг со стороны России является «очередным пренебрежением норм международного права».