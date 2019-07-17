Суд признал незаконным отказ властей Москвы помочь беженцу из Узбекистана зачислить его ребенка в школу

Московский городской суд признал незаконным отказ столичных властей помочь в зачислении в школу сына гражданина Узбекистана Б. Каримова, который попросил в России разрешение на временное убежище. Об этом «Новой газете» сообщили в комитете «Гражданское содействие».

Дело Каримова отправили в суд первой инстанции для нового рассмотрения. Судья напомнила, что Конституция России устанавливает право каждого на образование и гарантирует его общедоступность и бесплатность.

«Каримов — беженец, разрешения на временное проживание у него нет, да он и не обязан иметь этот документ для того, чтобы его ребенок мог учиться в школе», — отметили правозащитники.

Б. Каримов пытался устроить своего 16-летнего сына в девятый класс московской школы № 1359 с февраля 2018 года. Руководство учебного заведения ему в этом отказывало, заявляя, что узбеков в школу не берут, поскольку «Закон об образовании написан только для граждан РФ».

Заявление Каримова было аннулировано на портале правительства Москвы с пометкой, что он «предоставил недостоверные сведения». В столичном департаменте образования мужчине не оказали никакой помощи в поступлении его ребенка в школу.