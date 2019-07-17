Защита крымскотатарского активиста Бекирова попросила Москалькову содейстовать его переводу под домашний арест

Защита крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в незаконном обороте взрывчатых веществ и боеприпасов, обратилась к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой ходатайствовать о его переводе из СИЗО под домашний арест. Также адвокаты просят содействовать исполнению решения ЕСПЧ о немедленном медицинском обследовании заключенного.

«Просим оказать содействие в предоставлении Бекирову независимых врачей для диагностики и лечения, как того требовал ЕСПЧ, и о чем Москалькова договорилась с украинской коллегой Людмилой Денисовой. <...> Защита просит ходатайствовать перед Центральным районным судом Симферополя об изменении меры пресечения на домашний арест, так как скоро будет рассматриваться вопрос продления или изменения меры пресечения», — пояснил адвокат Алексей Ладин.

Бекирова задержали в декабре 2018 года российскими пограничниками при переходе админграницы с Крымом. Ему было предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении боеприпасов и взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 222 УК и ч.2 ст. 222.1 УК). Свою вину Бекиров отрицает, защита утверждает, что дело активиста сфальсифицировано.

15 июля 2019 года в Киеве во время совместной пресс-конференции с Денисовой Москалькова положительно оценила возможность освобождения Бекирова из СИЗО. «Я не готова дать ответ за суд, но я хотела бы чтобы такое решение было принято, поскольку он является инвалидом первой группы, и домашний арест мог бы не препятствовать расследованию уголовного дела», — заявила омбудсмен. Также она заявила, что его дело находится под ее «особом контролем».

11 июня ЕСПЧ обязал Россию срочно переместить Бекирова в гражданское медицинское учреждение, однако активист был лишь переведен в медчасть изолятора. После этого ЕСПЧ приостановил применение срочных мер в соответствии с информацией от российской стороны, утверждавшей, что состояние Бекирова, 57-летнего инвалида первой группы, страдающего диабетом и болезнью сердца, не вызывает опасений.

Независимого обследования при этом проведено не было. Адвокат и сам заключенный утверждают, что в медчасти СИЗО он не получает медикаментов и не имеет доступа к врачам.