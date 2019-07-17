В Голландии прошла церемония поминовения жертв катастрофы MH17

В окрестностях аэропорта Схипхол в пригороде Амстердама почтили память погибших в катастрофе малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом в 2014 году.

На мероприятие у национального мемориального комплекса памяти жертв катастрофы приехали около 500 человек из разных стран. К мемориалу, который представляет собой плоский камень в виде «ока» с именами всех 298 убитых, пришедшие несли подсолнухи, а родственники погибших со сцены зачитывали имена любимых и близких.

На церемонии поминовения также выступил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

В пятую годовщину гибели «Боинга» родственники погибших опубликовали заявление, в котором призвали российские власти признать ответственность за случившееся.

«Мы, семьи жертв катастрофы, находим это тревожным и глубоко оскорбительным <…> Мы хотим, чтобы те, кто несет прямую ответственность за совершение этого преступления, включая вышестоящее командование, были названы, чтобы история знала их имена и их действия. Мы хотим, чтобы они ответили за содеянное», — заявили они.

Малайзийский «Боинг» MH17 был сбит под Донбассом 17 июля 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли все находившиеся на борту 298 человек. Большинство пассажиров были гражданами Нидерландов. Объединенная следственная группа заявляла, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который доставили на Донбасс из курской ракетной бригады. Минобороны России настаивало, что «Бук» российской армии не принадлежит.