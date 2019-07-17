В Москве на Трубной площади началась акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму

В Москве на Цветном бульваре началась несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По подсчетам корреспондентов «Новой», у Трубной площади собрались около 500 человек. Они требуют регистрации всех независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.

Трубная площадь. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Протестующие окружили кандидатов, которые по очереди выступают. Люди скандируют лозунги в их поддержку, а сами кандидаты призывают приходить на Трубную площадь каждый день и выйти 20 июля на согласованный митинг на проспекте Сахарова, организованный Либертарианской партией. Кандидаты намерены пройти все стадии апелляции до того, как признать отказ в регистрации.

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Илья Яшин. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Независимые кандидаты Юлия Галямина, Илья Яшин и Елена Русакова, которым отказали в регистрации, сообщили, что к ним приходила полиция с предостережениями о том, что сегодняшняя встреча незаконна.

Ранее глава столичного избиркома Валентин Горбунов заявил, что в регистрации в качестве кандидатов в Мосгордуму отказали 57 заявителям. Напомним, в их числе Любовь Соболь, директор ФБК Иван Жданов, мундеп района Зюзино Константин Янкаускас, политики Дмитрий и Геннадий Гудков, член политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин.

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Трубная площадь. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Накануне московская мэрия не согласовала митинг «В поддержку требования зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму» на Цветном бульваре. Заявку на его проведение на прошлой неделе подали спецкорреспондент «Новой газеты» Илья Азар, а также мундепы Андрей Морев и Елена Филина.

Напомним, выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.