В Красноярске студентку из Великобритании оштрафовали за попытку прочитать лекцию о феминизме

В Красноярске полиция оштрафовала студентку Кембриджского университета Харриет Филлипс за попытку прочитать лекцию о феминизме. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Ее обвиняют в нарушении миграционного законодательства (ч. 2 ст. 18.8 КоАП), в частности, правил пребывания в России. В полиции отмечают, что Харриет находилась в стране по туристической визе, а публичные выступления не соответствуют заявленной цели въезда.

Как передает издание «Прима-А», Харриет сейчас учится по обмену в одном из университетов Петербурга. Лекция должна была состояться накануне в музейном центре «Площадь мира» в Красноярске. Тема заявлялась как «Феминизм в современном мире — кому и зачем он нужен?»

Через полчаса после ее начала в зал вошли полицейские и заявили, что у них к девушке «есть вопросы», после чего мероприятие завершилось. Харриет оштрафовали на две тысячи рублей, уточняет издание.