В Киеве заявили о готовности провести обмен пленными в Донбассе по формуле «69 на 208»

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу договорилась в кратчайшие сроки провести подготовку к обмену пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками по формуле «69 на 208 человек». Об этом в своем фейсбуке сообщила пресс-секретарь украинской стороны Дарья Олифер.

По ее словам, Украина намерена освободить 69 своих граждан, которые удерживаются в ДНР и ЛНР. В свою очередь Киев готов передать 208 человек, запрашиваемых противоположной стороной, отмечает Олифер.

«Договорились в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридической очистке и подготовке к взаимному освобождению подтвержденных лиц», — заявила она по итогам заседания контактной группы в Минске.

Ранее ДНР и ЛНР предложили Украине ускорить обмен пленными и произвести его по формуле «всех на всех», передает РИА Новости. Киев в ответ запросил для окончательной подготовки списка удерживаемых до шести недель, после чего будет назначена дата обмена.

В конце июня представители ДНР и ЛНР передали главе политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку четырех пленных. При этом о прошедших переговорах президент Украины Владимир Зеленский не знал.