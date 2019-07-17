Шестерых жителей Чемодановки привлекли к ответственности из-за перекрытия трассы после конфликта с цыганами

Бессоновский районный суд Пензенской области привлек к административной ответственности шестерых жителей села Чемодановка за перекрытие трассы во время народного схода, на котором требовали выселить цыган. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Суд признал их виновными в организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП). Нарушение закона предполагает штрафы от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы сроком до 100 часов или арест до 15 суток.

Один из жителей Чемодановки, которого привлекли к ответственности, на условиях анонимности рассказал изданию «7х7», что его оштрафовали на 10 тысяч рублей. Он уточнил, что многодетным матерям назначили 40 часов обязательных работ.

По его словам, он заявил судье, что ничего не нарушал и в тот день приходил поговорить с выступавшим на сходе губернатором Иваном Белозерцевым, после чего судья написал в постановлении, что житель Чемодановки не отрицает факт участия в несанкционированной акции.

13 июня в Чемодановке произошла массовая драка жителей села с местными цыганами, в результате которой один человек погиб. На следующий день местные жители вышли на народный сход и перекрыли участок федеральной трассы. Позже суд арестовал 28 участников драки.