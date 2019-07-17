США заявили, что российские С-400 собирают разведданные об истребителях F-35

Приобретение Турцией российских зенитных ракет С-400 не позволит ей продолжить участие в программе поставки американских истребителей F-35, говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома.

«F-35 не может сосуществовать с российской платформой по сбору разведывательной информации, которая будет использоваться для изучения передовых возможностей истребителей», — сказано в документе.

В Белом доме напомнили, что предлагали Турции вместо С-400 закупить американские комплексы Patriot. В пресс-службе заявили, что такие действия Анкары подрывают сотрудничество с Вашингтоном, которое поддерживалось в течение 65 лет. При этом в администрации добавили, что США продолжат взаимодействовать с Турцией, но «с учетом ограничений, связанных с поставками С-400».

Поставки в Турцию российских зенитных ракет начались 12 июля, а накануне в Анкаре приземлился десятый самолет с компонентами С-400. В связи с этим американские сенаторы призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции против Турции.