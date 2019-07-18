Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран, стремящихся участвовать в развитии своей исторической родины».

По словам Зеленского, упрощенный порядок получения украинского гражданства будет доступен гражданам, которые страдают в своих странах от нарушения прав и свобод.

Так глава Украины отреагировал на продление ареста 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, и на подписание президентом России указа об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей.

«Мы считаем, что этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которым руководство России неоднократно декларировало», — заявили в офисе президента.

Ранее упрощенный порядок получения российского паспорта распространялся только на жителей сампопровозглашенных ДНР и ЛНР. Украина называла этот шаг со стороны России «очередным пренебрежением норм международного права».