Власти Москвы вновь отказались согласовать марш в поддержку сестер Хачатурян

Департамент безопасности Москвы вновь отказался согласовать проведение марша в поддержку сестер Хачатурян на проспекте Сахарова 27 июля. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на одного из организаторов акции Татьяну Сухареву.

По ее словам, столичные власти предоставили альтернативную площадку в Марьино, однако организаторов марша этот вариант не устроил. «Попытаемся согласовать массовые пикеты в центре, но к выходу на несанкционированный митинг не призываем», — заявила Сухарева.

Изначально акцию хотели провести 6 июля — на проспекте Сахарова или на площади Суворова, однако мэрия отклонила эти площадки и предложила провести митинг в Люблино. Вместо марша в тот день прошли одиночные пикеты.

Марии, Ангелине и Крестине Хачатурян грозит до 20 лет тюрьмы за убийство отца, который в течение нескольких лет избивал их и насиловал. Убийство произошло в июле 2018 года, девушки сами позвонили в полицию и признали свою вину.

Сторона защиты настаивает на том, что действия сестер — это самооборона. Обвинение уверено, что преступление подпадает под статью об умышленном убийстве группой лиц по предварительному сговору. В июле материалы дела отца девушек Михаила Хачатуряна выделили в отдельное производство.