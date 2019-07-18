Москвичка сообщила о том, что ее насильно хотят выдать замуж в Чечне. Сейчас она опровергает свои слова в эфире грозненского телеканала

20-летняя жительница Москвы Заира Сугаипова и ее мать Макки Сугаипова дали интервью ЧГТРК «Грозный», в котором опровергли сообщения СМИ о насильной выдаче девушки замуж. Разговор проходил в присутствии пресс-секретаря главы Чечни Альви Каримова и помощника главы республики по СМИ Ахмеда Дудаева.

Ранее правозащитники сообщали, что Сугаипова обратилась в кризисный центр помощи «Китеж» в конце июня. Она рассказывала, что ее хотели насильно вывезти в Чечню, чтобы выдать замуж. Позднее девушка пропала, ее нашли в аэропорту Внуково, но помешать посадке на рейс в Грозный активистам не удалось.

«Я не была заторможенной (как пишут СМИ), я немного смутилась, испугалась, когда увидела их (активистов), они оказывали на меня давление, грубо разговаривали, кричали, я впала в ступор. Если бы мне реально была нужна их помощь, у меня была возможность уйти с ними, но я у них помощи не просила», — рассказала девушка на грозненском телевидении.

По ее словам, никакой подготовке к свадьбе и жениха нет, а билеты в Чечню были куплены заранее, поскольку семья Сугаиповой каждый год ездит на родину. В кризисный центр она обратилась из-за проблем в университете, заявила Сугаипова.

«У нас обычная семья, отец никогда голос не повышал на дочерей. Я занимаюсь воспитанием девочек, учу их чеченским обычаям, традициям, как и принято в чеченских семьях», — сообщила мать Сугаиповой, отвечая на вопрос о насилии в семье.

Ахмед Дудаев назвал рассказанную в СМИ историю абсурдом и заявил, что в Чечне девушек замуж насильно не выдают. Альви Каримов добавил, что существуют опытные вербовщики, которые вовлекают наивных девушек «в свои сети», чтобы подорвать чеченские устои и разложить нацию.