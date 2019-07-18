В Тверской области отключили от сети три энергоблока Калининской АЭС

В Тверской области три энергоблока из четырех на Калининской атомной электростанции (АЭС) отключены от сети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя «Росэнергоатома».

По его словам, энергоблоки были отключены в результате выключения одного из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве 750 киловольт, которое привело к отключению линии передач.

«Произошедшее никак не отразилось на оборудовании атомной станции. Причины случившегося выясняются», — добавил собеседник агентства. Включение энергоблоков предварительно ожидается до 19 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественной информации АЭС.

Калининская АЭС расположена в 125 км от Твери, на южном берегу озера Удомля. Расстояние до Москвы составляет 330 км, до Санкт-Петербурга — 400 км. В состав станции входят четыре энергоблока, которые обеспечивают электроэнергией Тверь, Санкт-Петербург, Москву, Владимир и Череповец.