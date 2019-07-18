При поджоге аниме-студии в японском Киото погибли несколько десятков человек
Обновление
11:21 В ходе пожара погибли 13 человек, еще 10 остаются заблокированы на последнем этаже трехэтажного здания и не подают признаков жизни, передает NHK.
В японском Киото неизвестный поджег здание аниме-студии Kyoto Animation. Из-за пожара 10 человек погибли, о жизни еще 30 человек из 70 находившихся на месте сотрудников спасателям неизвестно, сообщает общественный телевещатель NHK.
Пожар, которому предшествовал сильный взрыв, произошел в 10:30 по местному времени (04:30 мск). К настоящему времени из здания не удалось вывести всех людей, число жертв, по оценке экстренных служб, может дойти как минимум до 12 человек.
Полиция не раскрывает имени поджигателя и его мотивы: известно, что 41-летний мужчина разлил на полу горючую жидкость и поджег ее. Его с ожогами под надзором полицейских доставили в госпиталь. Пользователи соцсетей утверждают, что именно он утром написал на имиджборде Futaba: «Смогу ли я появиться в новостях?»
確保の男「死ね」叫んで建物へ 駅まで逃走 京アニ火災https://t.co/ttWWyb9BGV— 朝日新聞デジタル編集部 (@asahicom) July 18, 2019
男は火を放った後、南に約100メートル離れた京阪電鉄宇治線の六地蔵駅近くまで逃走。路上で倒れていたところを追いかけたスタジオ関係者が取り押さえたという。 #京アニ pic.twitter.com/iQs8T7FbKS
京アニ第1スタジオが燃えてる pic.twitter.com/zVtP6STGMn— ヤノパイセン (@mipyong1) July 18, 2019
Основанная в 1980-х аниме-студия Kyoto Animation (сокр. KyoAni) известна своими анимационным сериалами и полнометражными фильмами, среди которых «Меланхолия Харухи Судзумии» и «K-On».