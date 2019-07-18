При поджоге аниме-студии в японском Киото погибли несколько десятков человек

Обновление 11:21 В ходе пожара погибли 13 человек, еще 10 остаются заблокированы на последнем этаже трехэтажного здания и не подают признаков жизни, передает NHK.

В японском Киото неизвестный поджег здание аниме-студии Kyoto Animation. Из-за пожара 10 человек погибли, о жизни еще 30 человек из 70 находившихся на месте сотрудников спасателям неизвестно, сообщает общественный телевещатель NHK.

Пожар, которому предшествовал сильный взрыв, произошел в 10:30 по местному времени (04:30 мск). К настоящему времени из здания не удалось вывести всех людей, число жертв, по оценке экстренных служб, может дойти как минимум до 12 человек.

Полиция не раскрывает имени поджигателя и его мотивы: известно, что 41-летний мужчина разлил на полу горючую жидкость и поджег ее. Его с ожогами под надзором полицейских доставили в госпиталь. Пользователи соцсетей утверждают, что именно он утром написал на имиджборде Futaba: «Смогу ли я появиться в новостях?»

Основанная в 1980-х аниме-студия Kyoto Animation (сокр. KyoAni) известна своими анимационным сериалами и полнометражными фильмами, среди которых «Меланхолия Харухи Судзумии» и «K-On».