Путин наградил главу юридического отдела Мосгоризбиркома за «развитие избирательного права»
Президент Владимир Путин присвоил звание заслуженного юриста России главе юридического отдела Мосгоризбиркома Риме Кузнецовой. Указ, на который обратила внимание «Медиазона», опубликован на официальном портале правовой информации.
Кузнецову наградили за «заслуги в развитии и совершенствовании избирательного права и многолетнюю добросовестную работу», говорится в документе.
Ранее Мосгоризбирком отказал в регистрации в качестве кандидатов в Мосгордуму 57 заявителям, в том числе юристу Любови Соболь, директору ФБК Ивану Жданову, мундепу района Зюзино Констатину Янкаускасу и другим политикам.
Все независимые кандидаты назвали отказ в регистрации незаконным и заявили о намерении обжаловать его в суде и Мосгоризбиркоме. Они считают, что их не допустили к выборам по политическим причинам.
В Центризбиркоме утверждают, что оппозиционеры выдумывают нарушения, чтобы вывести людей на улицы. Акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму проходят в Москве на Трубной площади с 15 июля.