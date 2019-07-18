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Сенатор США попросил проверить российское приложение FaceApp из-за угрозы нацбезопасности

Общество

 

Американской сенатор-демократ Чак Шумер попросил Федеральное бюро расследований и Федеральную торговую комиссию проверить российское приложение для обработки фотографий FaceApp. 

По мнению сенатора, приложение «может представлять угрозу национальной безопасности и конфиденциальности данных миллионов американских граждан», посколькуо оно разработано российской компанией со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге.

«Чтобы пользоваться приложением, пользователи должны предоставить компании полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным», — говорится в письме Шумера. Сенатор попросил выяснить, может ли персональная информация американцев оказаться в руках российских властей или связанных с ними структур.

Приложение FaceApp было разработано российской компанией Wireless Lab. Оно использует технологии искусственного интеллекта и может менять фотографии, делая лица людей моложе или старее, позволяет накладывать фильтры, которые меняют пол, цвет волос, добавляет очки, татуировки или макияж.

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Теги:
личные данные, сенаторы, сша, ek
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