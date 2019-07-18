Сенатор США попросил проверить российское приложение FaceApp из-за угрозы нацбезопасности

Американской сенатор-демократ Чак Шумер попросил Федеральное бюро расследований и Федеральную торговую комиссию проверить российское приложение для обработки фотографий FaceApp.

BIG: Share if you used #FaceApp:



The @FBI & @FTC must look into the national security & privacy risks now



Because millions of Americans have used it



It’s owned by a Russia-based company



And users are required to provide full, irrevocable access to their personal photos & data pic.twitter.com/cejLLwBQcr — Chuck Schumer (@SenSchumer) July 18, 2019

По мнению сенатора, приложение «может представлять угрозу национальной безопасности и конфиденциальности данных миллионов американских граждан», посколькуо оно разработано российской компанией со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге.

«Чтобы пользоваться приложением, пользователи должны предоставить компании полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным», — говорится в письме Шумера. Сенатор попросил выяснить, может ли персональная информация американцев оказаться в руках российских властей или связанных с ними структур.

Приложение FaceApp было разработано российской компанией Wireless Lab. Оно использует технологии искусственного интеллекта и может менять фотографии, делая лица людей моложе или старее, позволяет накладывать фильтры, которые меняют пол, цвет волос, добавляет очки, татуировки или макияж.