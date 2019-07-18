Мат, порнография и цинизм: МВД разъяснило сотрудникам случаи для составления протоколов за «неуважение власти»

Полицейские должны составлять протоколы о «неуважении к власти и обществу», только за посты с матом и «непристойными» изображениями, автор которых «демонстрирует цинизм». Об этом говорится в методических рекомендациях МВД, с которыми ознакомилась «Медиазона».

Публикация «в грубой форме» должна содержать мат, «непристойные» изображения или «неприемлемые обществом» сравнения и оскорбления, а ее автор должен «противопоставлять себя окружающим, демонстрировать надменность, цинизм и унизительное отношение».

МВД напомнило своим сотрудникам, что действие статьи распространяется только на госсимволы, президента, Госдуму, Совет Федерации, правительство и суды, а высказывание должно быть публичным — составлять протоколы за личную переписку нельзя. Для состава правонарушения должны быть выполнены все эти условия.

Со вступления закона о «явном неуважении к власти» в силу в марте полицейские успели составить около 30 протоколов — преимущественно за публикации во «ВКонтакте» о президенте Владимире Путине. Они также неоднократно составляли протоколы за оскорбления губернаторов, а в Брянске девушку штрафовали за «неуважение к обществу» в форме танца на фоне памятника героям Великой Отечественной войны.

Власти признавали нарушения в правоприменении новой статьи. Президент Владимир Путин во время «Прямой линии» в июне обещал поручить отслеживать случаи злоупотребления законом. «Не могу не согласиться, никто не имеет право запретить критиковать власть любого уровня», — говорил он.