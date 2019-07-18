С актера Кевина Спейси сняли обвинения в домогательствах

С американского актера Кевина Спейси сняли обвинения в домогательствах, сообщает The New York Times.

Дело закрыли из-за пропажи смартфона мужчины, обвинившего Спейси в домогательствах. С него он слал сообщения своей подруге во время встречи с актером.

Впоследствии мужчина сослался на пятую поправку к Конституции США, которая позволяет не давать показания против себя. Его могли принудить к даче показаний, лишив иммунитета, однако это могло бы подорвать доверие к молодому человеку. Позже в прокуратуре заявили, что дело не может продолжаться, если истец отказывается свидетельствовать.

Молодой человек утверждал, что актер домогался его в 2016 году в ресторане на острове Нантакет. Спейси предъявили обвинения по этому делу в декабре прошлого года. Оно стало единственным из многих дел, по которым актер обвинялся в домогательствах, отмечает NYT.