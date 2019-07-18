Reuters узнал о планах «Транснефти» разбавлять чистый поток загрязненной нефтью

Российская «Транснефть» планирует со следующей недели разбавлять чистые потоки нефти некондиционным сырьем с высоким содержанием хлорорганики для очищения системы нефтепроводов. С такими предложениями представители госмонополии выступили на совещании в Минэнерго, рассказали четыре источника агентства Reuters.

Как пишет агентство, таким образом содержание хлорорганики планируется довести до 5 из допустимых техрегламентом ЕАЭС 6 ppm (0,0005%). Сейчас ее доля в нефти сорта Urals составляет 3,5 ppm при отгрузке в балтийском порте Усть-Луг и около 1 ppm — в Приморске и Новороссийске.

Один источник Reuters в отрасли заявил, что Минэнерго и «Транснефть» уже согласовали эту схему очистки трубопроводов. Повышенное содержание примесей планируют оставить до середины или, возможно, до конца 2020 года, отмечает агентство.

Нефтекомпании выступили против идеи, поскольку это приведет к снижению стоимости нефти и дополнительным затратам заводов по переработке нефти. «Эту нефть можно продать со скидкой. Желающих найдется немало. Такой нефтью можно топить, ее можно и размешивать, но нужен дисконт», — сказал источник в одной из них. Минэнерго «Транснефть» и крупнейшие нефтяные компании не предоставили Reuters оперативный комментарий.

О проблемах с экспортом загрязненной нефти из России стало известно в конце апреля после повреждений на белорусском заводе по переработке нефти. После этого прокачку по российскому трупопроводу приостановили сама Беларусь и ряд европейских партнеров, поставки также прекратились в порту Усть-Луг. Их удалось восстановить только к июню. Эксперты оценивали потери российских компаний в 50 млн долларов.