Прокуратура проверит соблюдение досудебного соглашения фигурантом дела «Нового величия», который отказался от признательных показаний

Московский городской суд назначил прокурорскую проверку с целью выяснить, было ли соблюдено досудебное соглашение в отношении Павла Ребровского, осужденного на 2,5 года колонии по делу «Нового величия».

Дело Ребровского слушалось в особом порядке без исследования доказательств и допроса свидетелей, поскольку он полностью признал вину и заключил досудебное соглашение. Приговор ему был вынесен в конце апреля, но 8 июля, выступая свидетелем в суде по делу остальных фигурантов «Нового величия», он отказался от признательных показаний и заявил, что на предварительном следствии его допрашивали под давлением, а следователь обещал ему условный срок.

«Суд по своей инициативе назначил прокурорскую проверку по соблюдению досудебного соглашения, им пришла информация о возможном нарушении этого соглашения со стороны моего подзащитного. Мы выступили против», — пояснила адвокат Мария Эйсмонт.

В итоге Мосгорсуд снял с рассмотрения апелляционную жалобу на приговор Ребровскому до получения итогов проверки.

Рассмотрение дела «Нового величия» по существу началось в конце мая, ни один из восьми его фигурантов на скамье подсудимых вину в организации экстремистского сообщества и участии в нем (ст. 282.1 УК) не признавал.

По версии следствия, молодые люди якобы готовились к конституционному перевороту и к последующему захвату власти. Однако их защита настаивает, что предложивший создать движение некий «Руслан Д.» был осведомителем или, возможно, агентом-провокатором спецслужб.

8 июля Ребровского, который пошел на сделку со следствием, допросили в Люблинском суде в качестве свидетеля обвинения. Он отказался от признательных показаний и заявил, что дал их под угрозой: «Следователь говорил, либо ты подписываешь, либо будет 205-ая («Террористический акт» ред.)»,