Руководителя магаданской «Юнармии» уволили за домогательства к школьнице

В Магадане руководителя местного отделения патриотического движения «Юнармия» Павла Подпорина уволили с должности после проверки обвинений в домогательствах к 17-летней школьнице. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

При этом СК не стал возбуждать уголовное дело о понуждении к действиям сексуального характера (ч. 2 ст. 133 УК), так как не нашел в действиях Подпорина состава преступления. По мнению следователей, у несовершеннолетней не было «зависимости от мужчины в какой-либо форме, а угроз в ее адрес он не высказывал».

В пресс-службе отметили, что представители девушки согласились с решением ведомства. Однако следователи подтвердили «факты недопустимого поведения» главы «Юнармии», после чего руководство организации сняло его с должности.

Адвокат Ирина Харламова рассказала изданию «Вечерний Магадан», что Подпорин также «обращался с аморальными предложениями» к пяти подросткам 15-ти и 16-ти лет.

О домогательствах Подпорина в апреле 11 бывших участников движения сообщили в письме к секретарю Общественной палаты Вячеславу Бочарову. Авторы письма утверждали, что глава «Юнармии» склонял к интиму 17-летнюю школьницу. «Вечерний Магадан» опубликовал расшифровку разговоров девушки и мужчины, которые та записала на диктофон. «Все будет, как должно быть у мальчика с девочкой», — цитирует издание. Подпорин все обвинения отрицал.