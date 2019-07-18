Правительство не поддержало предложение Бастрыкина разрешить следователям доступ к банковской тайне на стадии проверок

В правительстве не поддерживают предложение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина разрешить следователям доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну, по материалам проверок. Об этом сообщает RNS.

По словам замминстра финансов Алексея Моисеева, в правительстве считают, что «все-таки надо защищать» банковскую тайну, как того требует суд. «Системное решение не требуется», — уточнил Моисеев.

Такое предложение Бастрыкин озвучил 16 июня в интервью «Известиям». Он считает, что это нужно сделать, поскольку во время доследственной проверки проверяемые пытаются скрыть принадлежащее им имущество. Сейчас следователи уполномочены запрашивать составляющую банковскую тайну информацию только в рамках расследования уголовных дел.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе говорили о разработке законопроекта, который бы разрешил ведомству доступ к банковской тайне для доказательства картелей. В ФАС пояснили, что инициатива не касается счетов физических лиц.