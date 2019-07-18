Депутаты вывели GPS-трекеры для животных из закона о «шпионской технике»

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который выведет из определения «шпионской техники» в Уголовном и Административном кодексах GPS-трекеры для отслеживания животных и другие специальные устройства. Об этом говорится на сайте парламента.

Согласно поправкам, к спецтехнике, предназначенной для негласного получения информации, будут относить устройства, «которым намеренно приданы качества и свойства для обеспечения функции скрытного (тайного, неочевидного) получения информации либо доступа к ней (без ведома ее обладателя)».

В 2018 году Верховный суд разъяснил, что человека нельзя преследовать, если он приобретает «шпионскую технику» для обеспечения безопасности себя и своих близких, а также для наблюдения за домашними животными. Помимо GPS-маячков, под действующую редакцию закона попадают также очки с видеокамерами, ручки с диктофонами и другие устройства с системами глобального позиционирования, отмечал спикер Думы Вячеслав Володин.

Уголовное преследование за покупку «шпионской техники» получило широкий общественный резонанс после того, как в декабре 2017 года журналист RT обратил внимание президента России Владимира Путина на попытку привлечь к ответственности фермера Евгения Васильева из Курганской области. Тот заказал по интернету за 390 рублей GPS-маячок из Китая для слежения за теленком. После этого прокуратура извинилась перед Васильевым, а дело против него закрыли.