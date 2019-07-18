СК за месяц не нашел учительницу, которая пожаловалась на зарплату в 10 тысяч рублей на «Прямой линии» с Путиным

Следственный комитет по Орловской области продолжает проверку по жалобе учительницы одной из местных школ, которая во время «Прямой линии» с президентом рассказала о зарплате ниже минимально установленной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

20 июня во время «Прямой линии» женщина пожаловалась президенту Владимиру Путину, что вынуждена работать учителем за десять тысяч рублей. Путин отметил, что с этим должны разобраться соответствующие инстанции. Он также подчеркнул, что минимальный размер оплаты труда в России приравняли к прожиточному минимуму — 11 тысяч 280 рублей. Личность учительницы все еще не установлена, следователи просят связаться обратившихся на «Прямую линию» с управлением СК по региону.

В начале июля «Левада-центр» представил результаты соцопроса, согласно которым 48% россиян сомневаются в решении затронутых во время «Прямой линии» проблем. При этом каждый десятый респондент уверен, что озвученные президенту проблемы не будут решены, а в обратном убеждены 15% опрошенных.

По данным Mediascope, «Прямая линия» с Путиным в этом году стала самой непопулярной за восемь лет (ее рейтинг составил 7,6%, посмотрели программу более 5,3 млн человек).