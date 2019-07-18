Госдума изучит мировой опыт парламентского контроля над правительствами. С идеей закрепить это в Конституции выступал Володин

Госдума заказала экспертам исследование мирового опыта контроля парламента за работой правительства, сообщает Интерфакс со ссылкой на описание проекта. Накануне спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил внести поправки в Конституцию о его усилении в России.

Эксперты выделят основные модели взаимодействия между парламентами и правительствами, проследят «векторы их революций», а также дадут советы для совершенствования «парламентского контроля» в России. Будет проанализирован соответствующий опыт «в первую очередь посткоммунистических стран (как западных, так и постсоветских), а также наиболее "классические" примеры из континентальной Европы». Стоимость работ не уточняется.

В своей статье Володин предлагал допустить депутатов до формирования кабинета министров, в том числе дать им право консультировать президента по каждой кандидатуре, а также усилить отчетность министерств перед Госдумой. В настоящий момент Дума только утверждает решение президента о составе правительства, а также слушает ежегодные отчеты министров.

В июле близкие к Кремлю источники агентства Bloomberg сообщали об обсуждении там возможной парламентской реформы, которая бы позволила ей провести необходимые конституционные изменения для возвращения президента Владимира Путина на должность премьера и главы «Единой России» после истечения полномочий в 2024 году. Для этого предлагалось увеличить число депутатов, избираемых по одномандатным округам.