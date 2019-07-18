Кандидат в губернаторы Петербурга попросил ЦИК отменить открытие избирательных участков для дачников в других регионах

Кандидат в губернаторы Петербурга от «Гражданской платформы», депутат Законодательного собрания Михаил Амосов обратился к главе Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой отменить решение Горизбиркома об открытии избирательных участков для петербуржцев в Ленинградской и Псковской областях.

Создать 92 избирательных участка в двух регионах за пределами Петербурга Горизбирком решил 11 июля: 72 – в Ленобласти и еще 20 – в Псковской области. В обращении Амосов указал, что весной обсуждался сначала перенос единого дня голосования с сентября на ноябрь, затем – открытие 30 экстерриториальных комиссий, но тогда это решение не поддержали.

Накануне решения ГИК член Совета при президенте по правам человека Александр Брод заявил, что общался с руководителем «сообщества представителей садоводческих и дачных товариществ» и узнал об интересе людей к увеличению числа «дачных» избирательных участков, передает «Фонтанка.ру». По словам Амосова, в СПЧ сообщили, что подобных обращений не поступало, а Брод сослался на обращение общественной организации «За честные выборы», о деятельности которой кандидат до этого не слышал.

Амосов заметил, что участки хотят открыть в удаленных от Петербурга населенных пунктах, – например, в Великих Луках, до которых примерно 500 км – но не собираются этого делать в Новгородской, Тверской областях и республике Карелии, где у петербуржцев тоже есть дома. К тому же немало горожан окажется в начале сентября на курортах Крыма и Краснодарского края, считает депутат.

«Если расстояние от Санкт-Петербурга до избирательного участка не имеет значения, тогда почему экстерриториальные участки не создаются в этих регионах?», — спрашивает Амосов. По его словам, у него не будет возможности отправить на эти удаленные участки на долгое время членов комиссий с правом совещательного голоса или наблюдателей, и это вызывает «большое беспокойство».

С кандидатами в губернаторы вопрос об открытии участков в других регионах не обсуждался, отметил Амосов. Он настаивает, что Горизбирком вышел за рамки своих полномочий, и проведение им выборов в других субъектах страны – «грубое нарушение действующего законодательства». В связи с этим он просит ЦИК отменить решение Горизбиркома.

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года. Кроме Амосова, на них зарегистрированы Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Владимир Бортко (КПРФ) и врио губернатора Александр Беглов. Амосов, Тихонова и Бортко ранее признались, что преодолели «муниципальный фильтр» по команде из Смольного.