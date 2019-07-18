Иран заявил о захвате иностранного нефтяного танкера в Персидском заливе

Патруль Корпуса стражей исламской революции Ирана заявил о захвате иностранного нефтяного танкера в Ормузском проливе, передает Press TV.

Иранские власти сообщили, что танкер занимался контрабандой нефти иностранным покупателям и перевозил «миллион литров контрабандного топлива». Tasnim пишет, что на борту находятся 12 человек. Отмечается, что задержанное судно способно перевозить до двух млн топлива. Какой стране принадлежит танкер, не уточняется.

16 июля СМИ сообщили, что нефтетанкер Объединенных Арабских Эмиратов сменил курс в направлении Ирана и несколько дней не выходил на связь. Иранские военные после этого заявили, что отбуксировали некий иностранный корабль после получения сигнала о помощи. При этом представители ОАЭ утверждали, что их судно запроса о помощи не передавало.

В начале июля США и Великобритания сообщили о попытке катеров КСИР задержать британский нефтетанкер в Персидском заливе. Иран свою причастность к этому отрицал.