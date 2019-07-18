В подмосковном Ликино-Дулево полиция задержала восьмерых человек, выступавших против свалки. Среди них шестилетняя девочка

У города Ликино-Дулево в подмосковном Орехово-Зуевском городском округе полицейские задержали не менее восьмерых экоактивистов, выступающих против вырубки леса для строительства комплекса по переработке отходов, еще пятерых пострадавших во время разгона акции протеста госпитализировали. Об этом «Новой» рассказали участники акции.

Фашисты в Ликино-Дулево посадили в автозак девочку 6 лет. Ее ЗАДЕРЖАЛИ.

Она с матерью была на поляне, куда нелюди в касках привели бульдозер рубить лес под свалку. pic.twitter.com/4mFC3eUsOY — Дмитрий Гудков (@gudkovd) July 18, 2019

Около 7 часов утра в лес на 235-ом километре трассы А108 приехал бульдозер и несколько десятков рабочих для того, чтобы продолжить вырубку, рассказал активист Илья Царев. Несмотря на наличие разрешения работать на просеке, рабочие «начали загонять технику вообще не по просеке». Около ста местных жителей, которые в это время обороняли вход в лес, попытались остановить рабочих. Активистов начали разгонять полицейские в шлемах.

Одному из пострадавших, пенсионеру по имени Дмитрий, полицейские сломали руку. «Я видела, что у него прям сустав в обратную сторону был вывернут», — рассказала активистка Ольга Басацкая. «Применили захватывающий прием, вывернули локоть, а потом за сломанную руку потащили в автозак», — уточняла она в разговоре со Znak.com.

«Одну женщину [Смирнову Галину] в бессознательном состоянии увезли на скорой, после того как ее забили дубинками, вторую [Аскерову Любовь] с травмой ноги – они в результате толчка полицейских налетела на сук», — рассказала Басацкая «Новой», добавив, что еще одного активиста по имени Антон увезли с подозрением на перелом ноги, после того как его «со всего маху швырнули о дерево» (имена пострадавших привел пресс-секретарь политика Дмитрия Гудкова).

По словам Царева, всего полиция задержала 8-10 человек. «Даже женщину с ребенком задержали, которые стояли, обняв дерево. Это малолетний ребенок, лет шести девочка. Их посадили сначала за решетку в автозак, потом кто-то подсказал и их пересадили все-таки на сиденье».

Протесты из-за строительства на юго-востоке Московской области комплекса по переработке отходов продолжаются с марта. Местные жители опасаются, что КПО, ради которого вырубят 36,5 гектара леса, окажется гигантской свалкой.

Столкновения между экоактивистами и полицейскими проходили также 15 июля — тогда задержали двух человек и госпитализировали мать троих детей, которую полицейский кинул спиной на пень. Сейчас, как рассказали активисты, она находится в институте Склифосовского с сотрясением мозга и ушибом сердца. Задержанных в тот день доставили в суд, однако судья вернул административные протоколы полиции.