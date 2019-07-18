Роскомнадзор сообщил, что Twitter удалил «оскорбляющее народ России» сообщение

Роскомнадзор сообщил, что администрация Twitter удалила твит, который содержал «нецензурное оскорбление народа России». Об этом говорится на сайте ведомства.

Роскомнадзор уточнил, что уведомление соцсети отправили после того, как Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к этому посту. О каком именно твите идет речь, в ведомстве не уточняют.

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Ранее Роскомнадзор по просьбе Генпрокуратуры потребовал от Instagram удалить пост, оскорбляющий флаг России. В ведомстве отметили, что картинка содержит «изображение непристойных действий с государственным флагом Российской Федерации». 15 июля аналогичное уведомление Роскомнадзор направил в адрес Facebook.

Закон о «явном неуважении к власти» вступил в силу 29 марта. Нарушениями считаются материалы, которые «в неприличной форме» выражают «явное неуважение» к обществу, государству и российским государственным символам.