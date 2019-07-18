Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи

Роскомнадзор оштрафовал компанию Google на 700 тысяч рублей за неполную фильтрацию поисковой выдачи от запрещенного в России контента. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Это уже второй штраф компании по этой статье: после первого штрафа на 500 тысяч рублей в декабре она не подключилась к реестру запрещенных сайтов, однако решила убирать их из выдачи выборочно. По данным проверки Роскомнадзора в мае, Google оставляла до трети ссылок из реестра.

Протокол составили в начале июля. По словам главы ведомства Александра Жарова, Google могла бы избежать штрафа, если бы после этого убрала запрещенные ссылки в полном объеме. Роскомнадзор также пытается заставить иностранные интернет-компании, в том числе Facebook и Twitter, хранить данные россиян на территории России, однако с ними, по словам Жарова, «нет диалога». В апреле Twitter оштрафовали за это на 3 тысячи рублей, а Facebook — на 5 тысяч.