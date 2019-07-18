В Госдуме предложили ограничить выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ для их безопасности

В Госдуму внесли законопроект, предполагающий ограничения для бывших сотрудников ФСБ на выезд за границу. Документ опубликован на сайте нижней палаты.

Авторы законопроекта — депутаты «Единой России», члены комитета по безопасности и противодействию коррупции и его глава Василий Пискарев — предложили запретить сотрудникам ФСБ выезд из страны на срок до пяти лет после увольнения. Накладывать ограничения будет сама ФСБ.

В пояснительной записке необходимость запрета объясняют желанием защитить бывших сотрудников ФСБ от преследований за границей. «В последнее время участились случаи задержания правоохранительными органами иностранных государств граждан, уволенных из органов безопасности, и привлечения их к уголовной̆ ответственности исключительно за факт прохождения ими службы в таких органах», — утверждают авторы законопроекта.

Депутаты подчеркивают, что подобные меры нужны в связи с «напряженной международной обстановкой и откровенно враждебными действиями и провокациями со стороны ряда иностранных государств», но конкретных примеров не приводят.

Сейчас бывшие сотрудники ФСБ могут быть невыездными, если у них во время службы был доступ к гостайне или другой секретной информации.