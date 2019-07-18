Жертву пыток в ярославской ИК-1 арестовали на 10 суток за нарушение административного режима

Мировой судья судебного участка №1 Заволжского района Ярославля арестовал на 10 суток бывшего заключенного Евгения Макарова, который проходит потерпевшим по делу о пытках в ярославской исправительной колонии №1. Об этом сообщила юрист правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова.

Полицейские составили на него протокол за нарушение административного режима. Накануне они задержали его, когда он, празднуя свой день рождения, был не дома после положенных условиями надзора 22 часов вечера.

«Вечером, около 23 часов, к нему приехали ребята, поздравить. Они вместе с Евгением сидели подъезда в машине. Там его и застали сотрудники, когда пришли проверять после 22 часов», — рассказала Бирюкова «Яркубу».

Административный надзор за Макаровым по решению суда установили после его освобождения из исправительной колонии. Помимо соблюдения комендантского часа, он также обязан регулярно отмечаться в полиции.

Именно Макаров был героем резонансного видео пыток в ярославской ИК-1, которое год назад опубликовала «Новая газета». На нем Макарова несколько минут били мужчины в форме дубинками и кулаками по ногам, а также лили ему на голову воду из ведра.

Впоследствии «Новая» еще ряд записей пыток с видеорегистраторов сотрудников колонии, оказавшихся в распоряжении юристов «Общественного вердикта». В отношении пятнадцати сотрудников колонии были возбуждены дела о «превышении полномочий» (ч. 3 ст. 286 УК), 12 из них сейчас находятся в СИЗО, трое под домашним арестом.