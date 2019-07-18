В Новосибирске владельцев собаки, укусившей полицейского, приговорили к трем годам условно

Ленинский районный суд Новосибирска приговорил к трем годам условного срока супругов Ларису Кулешову и Константина Плотникова, чья собака в январе этого года покусала полицейского Евгения Будукву.

Их признали виновными по ст. 319 и ч.1 ст. 318 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти и применения к нему насилия). Кроме условного срока, суд обязал супружескую пару выплатить сто тысяч рублей Будукве в качестве компенсации морального вреда, а также 850 рублей за порчу полицейской формы.

Как сообщила региональному изданию NGC помощник прокурора Александра Федорова, Кулешова и Плотников не признали свою вину утверждают, что защищались от незаконных действий полицейского.

Конфликт произошел в январе этого года. По версии следствия, Евгений Будуква сделал замечание Константину Плотникову, когда тот в состоянии алкогольного опьянения выгуливал собаку бойцовской без намордника. После этого мужчина не менее одного раза ударил полицейского в лицо, а Лариса Кулешова, гулявшая с собакой вместе с ним, нанесла ему «множественные удары руками по лицу и телу». Часть драки попала на камеру видеонаблюдения.

Кроме того, утверждает следствие, собака супругов четыре раза укусила Будукву, из-за чего у мужчины остались раны на левой руке и кровоподтек на левом виске.

Случай получил известность из-за публикации дочери Кулешовой и Плотникова в инстаграме. Девушка утверждала, что на ее родителей напал пьяный сотрудник МВД. По ее словам, из-за того, что ее отец не стал следовать указаниям Будукова, тот «повалил папу на колени и стал наносить удары руками и ногами со всей силы в область головы и затылка, а так же по другим частям тела».

Следственный комитет (СК) начал проверку конфликта в день происшествия, а 30 января возбудил уголовное дело против супругов. В марте СК отказался возбуждать дело против Евгения Будуквы, так как не нашли в его действиях превышения должностных полномочий.