Москва стала третьим городом в мире по числу долларовых миллиардеров

Москва заняла третье место в мире по числу проживающих в городе долларовых миллиардеров. Это следует из рейтинга британской компании Savills, составленного на основе данных Forbes.

Согласно исследованию, в Москве живет 71 человек с состоянием в один млрд долларов или больше. Первую строчку списка занял Нью-Йорк с 85 миллиардерами, а вторым стал Гонконг (79). В десятку рейтинга вошли также Пекин (61), Лондон (55), Шанхай (45), Сан-Франциско (42), Шэньчжэнь (39), Сеул (38) и Мумбаи (37).

Авторы исследования обнаружили, что большинство миллиардеров — это женатые (89%) мужчины (83%), у которых в среднем трое детей. При этом в основном они имеют гражданство США.

Эксперты Savills заявляют, что из-за увеличения числа деловых и промышленных центров Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь все больше привлекают миллиардеров. Отмечается, что города-лидеры из этого списка в то же время возглавляют рейтинги по стоимости премиальной недвижимости.

В марте The Wealth Report представила доклад, согласно которому в 2018 году Россия заняла первое место в мировом рейтинге по темпам роста числа мультимиллионеров. По данным исследования, число жителей страны, чье состояние превышает 30 млн долларов, за год увеличилось на 22% и достигло полутора тысяч.