Росстат: каждый второй россиянин получает меньше 35 тысяч рублей в месяц

Половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, зарабатывает меньше 34 335 рублей, говорится в результатах проведенного в апреле исследования Росстата. При включении в выборку малых предприятий показатель оказался бы еще меньше, отметили опрошенные РБК эксперты.

Значение медианной зарплаты — показателя, ниже которого получают 50% работников, — более приближено к уровню реальной зарплаты значительной части населения, чем усредненный показатель, рассказал директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон.

Средняя же зарплата в апреле, по данным Росстата, составила 47 657 рублей — медиана отклоняется от нее в среднем на 27,9%. «Чем сильнее средняя зарплата отличается от медианы, тем сильнее неравенство в оплате труда и выше доля людей с низкой зарплатой», — объяснил Гимпельсон. Это связано с тем, что почти половина всех средств, выделяемых на зарплаты, 48%, идут небольшой 20%-ной прослойке самых высокооплачиваемых работников.

По стране разница между показателями при этом колеблется от 13 до 31% (максимальное значение достигается в Москве — медианная и средняя зарплата составляют 66 и 96 тысяч рублей). Наибольшая медианная зарплата, 77,5 тысяч рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе (при средней в 93,4 тысячи), следом за ней идет Чукотка (76,8 и 90,4 тысячи рублей). Самый низкий показатель на Северном Кавказе — медианная зарплата в Кабардино-Балкарии составляет 19,7 тысяч рублей (при средней в 26 тысяч).