Суд прекратил три административных дела об экстремизме из-за постов алтайских активисток во «ВКонтакте»

Верховный суд Алтая прекратил три административных дела об экстремизме (ст.20.3.1 КоАП) против активисток Ларисы Енчиновой и Аржаны Рыковой из-за постов во «ВКонтакте» на алтайском языке. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Основанием для прекращения дел стало истечение срока давности, также в двух делах не было перевода текста постов с алтайского на русский. В третьем деле женщина, которая делала перевод, заявила, что не является переводчицей, а просто знает алтайский и лично знакома с сотрудниками Федеральной службы безопасности, которые давали ей тексты для переводов.

Активистки написали посты, из-за которых возбудили дела, в прошлом году. Из-за них ФСБ инициировала уголовные дела о возбуждении ненависти или вражды (ст. 282 УК).

В январе дела прекратили из-за частичной декриминализации данной статьи, но на активисток составили три административных протокола, два – на Енчинову, один – на Рыкову. В мае суды признали активисток виновными и назначили им штрафы, впоследствии эти решения были обжалованы в Верховном суде.