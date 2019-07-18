В Омске задержали руководителей нелегального центра реабилитации наркозависимых, где пациентов избивали и устраивали между ними бои

В Омске полицейские задержали двух местных жителей, которые руководили подпольным реабилитационным центром для страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

По версии следствия, в нелегальном центре «Очаг» в поселке Чернолучье Омской области незаконно удерживали обратившихся за помощью против их воли. Пострадавшие рассказали, что там их били, угрожали и принуждали подписывать документы о согласии на пребывание в учреждении.

В пресс-службе отмечают, что пациентам запрещали общаться с близкими, а звонки разрешались только под контролем руководителей центра. При этом родственники ежемесячно платили за реабилитацию 15-20 тысяч рублей. Источник ТАСС сообщил, что в учреждении между пациентами устраивали спарринг-бои.

Следственный комитет по региону добавляет, что пострадавших наручниками приковывали к кроватям, а к их ногам прикрепляли гири. Кроме того, в 2018 году подозреваемые, обещая омичке вылечить ее 25-летнего сына от наркозависимости, связали ему руки скотчем, избили, против воли посадили в автомобиль, после чего увезли в учреждение и почти год насильно удерживали там.

Во время обысков у задержанных изъяли газовый и боевые пистолеты, а также большое количество сильнодействующих препаратов. Одного из них взяли под стражу, а второго отправили под домашний арест. Против них возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы (ч. 2 ст. 127 УК) и похищении (ч. 2 ст. 126 УК).