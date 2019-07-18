Строители Юго-Восточной хорды не нашли радиации на месте будущих работ на берегу Москвы-реки

Радиационных веществ в зоне строительства моста участка Юго-Восточной хорды от Шоссейной до Кантемировской улицы в составе Юго-Восточной хорды (ЮВХ) не обнаружено, заявил генеральный директор Управления дорожно-мостового строительства Москвы Василий Десятков, передает Интерфакс.

Он подтвердил, что на участке за Московским заводом полиметаллов в 5-7 метрах от Москвы-реки будут находиться две опоры моста, но отметил, что «по самой земле ничего проходить не будет». По его словам, при проведении проектных работ на участке были проведены поверхностные исследования и взяты глубинные пробы на наличие радионуклидов.

«Анализ показал, что при допустимых нормах в 0,2 мкЗв/ч здесь значение среднее от 0,1 мкЗв/ч до 0,14 мкЗв/ч. То есть повышенного фона радионуклидов не обнаружено в зоне границ проведения работ. Фон в пределах допустимого. В начале июля генпроектировщик провел дополнительные исследования — уже третьи, и в третий раз загрязнений не выявлено», — заявил Десятков.

Заместитель генерального директора «Горкапстроя» (компания-проектировщик) Денис Тарасов заверил, что на время строительства моста будет налажена система экомониторинга, включающего в себя и радиационные наблюдения.

С начала 2019 года жители юга Москвы активно выступают против строительства Юго-Восточной хорды. Крупная автомагистраль пройдет через десять районов Москвы и пересечет пять существующих трасс. Один из ее участков вплотную прилегает к могильнику радиоактивных отходов, образовавшемуся в середине прошлого века на берегу Москвы-реки за парком «Коломенское».

С начала 2000-х годов на территории за Московским заводом полиметаллов фиксируют повышенный уровень радиации. На прошлой неделе специалисты химического факультета МГУ обнаружили значительное превышение количества радионуклидов в пробах, взятых экологами Greenpeace. Корреспондент «Новой» побывала на радиоактивном могильнике и убедилась, что радиоактивное излучение на некоторых участках в 50 раз превышает норму (10 мкзв/ч при норме 0,2 мкзв/ч). Экологи опасаются, что строительные работы могут привести к подвижкам грунта и обнажению радиоактивных отходов — впоследствии их вместе со строительной пылью может разнести ветер.

Занимающаяся проектированием Москомархитектура признавала существование на территории завода «участков с особыми экологическими условиями», однако заверяла, что трасса не затронет их.