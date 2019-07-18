В Петербурге арестовали продюсера Рушана Насибулина. СМИ называют его «другом Кудрина» и хозяином лабрадора, подаренного Путиным

Куйбышевский районный суд Петербурга до 27 августа арестовал бизнесмена и продюсера Рушана Насибулина по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, Насибулин вместе с исполнительным директором компании «Инмед» Александром Внучкиным и другими неустановленными лицами в 2016 году с помощью фиктивных документов получили от Минпромторга не менее 20 млн рублей в качестве оплаты за выполненные научные работы.

В пресс-службе отмечают, что в день задержания Насибулина двое предполагаемых соучастников уехали из страны. Защита просила отправить бизнесмена под домашний арест.

Насибулин был продюсером фильмов «Трудно быть богом» и «Довлатов» Алексея Германа-старшего и Алексея Германа-младшего. Источники «Фонтанки» называют Насибулина другом главы Счетной палаты Алексея Кудрина. По данным издания, при обысках у Насибулина нашли документы и фотографии, подтверждающие, что у продюсера есть лабрадор, которого ему подарил президент Владимир Путин.

«Фонтанка» отмечает, что до 2014 года компанией «Инмед» владел Кудрин, затем почти половину приобрела фирма «Стратегия», которая на три четверти принадлежала ему же.