В Москве на Трубной площади началась акция за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму

На Трубной площади в Москве началась несогласованная акция за допуск независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы — это четвертый день вечернего протеста на Трубной площади.

По оценкам корреспондентов «Новой», на 19:10 здесь присутствует около 150 человек, в том числе зарегистрированный кандидат Сергей Цукасов и Константин Янкаускас, которому было отказано в регистрации. Участники мероприятия столпились вокруг кандидатов и слушают их выступления.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

«Мы здесь собираемся уже четвертый или пятый день. Но тем не менее я расскажу, какие у нас новости. <...> В 7:40 утра пришли [сотрудники полиции] к моим пожилым родителям, пытались запугать. Но это фирменный стиль Собянина <...> Сегодня уже несколько кандидатов подали жалобы в Московскую городскую избирательную комиссию. Я подал жалобу, Дмитрий Гудков и Иван Жданов», — говорит Янкаускас.

Он уточнил, что принес в Мосгоризбирком жалобу на 20 листах. Мундеп оспаривает факт найденных у него «недействительных» 942 подписей избирателей. «Когда платить налоги на недвижимость — это мы действительны», — подчеркивает он.

У Трубной площади дежурят один автозак и две патрульные машины.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

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Напомним, после несогласованного шествия от Новопушкинского сквера до здания Мосгоризбиркома 14 июля, независисмые кандидаты призвали каждый день в 19:00 выходить на Трубную площадь и требовать их регистрации.

Избирательные комиссии Москвы отказали в регистрации большинству независимых кандидатов. Сейчас у них есть 10 дней на подачу жалоб в Мосгоризбирком и суд. На 20 июля намечена согласованная Либертарианской партией акция за допуск независимых кандидатов на выборы на Проспекте Сахарова.