Избирком Петербурга отменил отказы в регистрации 34 кандидатам в муниципальные депутаты

Горизбирком Петербурга удовлетворил жалобы 34 кандидатов на отказы избиркомов в регистрации кандидатов на муниципальные выборы, передает РИА «Новости».

По словам представителей ГИК, комиссия рассмотрела 43 жалобы. Горизбирком зарегистрировал 18 кандидатов, по еще 16 ИКМО обязали повторно рассмотреть вопрос о регистрации. Решения коснулись кандидатов, выдвинувшихся в муниципальные образования «Академическое», «Коломна», «Московская застава», «Пулковский меридиан», «Сампсониевское», «Сосновское», «Шувалово – Озерки».

В общей сложности Горизбирком отменил 65 отказов в регистрации, зарегистрировал 27 и обязал ИКМО пересмотреть свое решение по 38 кандидатам. Глава ГИК Виктор Миненко пообещал, что обжалованные незаконные решения ИКМО отменят в установленный срок, а права кандидатов восстановят.

В числе кандидатов, решение об отказе в регистрации которым отменили, оказалась Наталья Баринова, баллотирующаяся в депутаты МО «Сампсониевское», сообщает штаб Навального в Петербурге. Баринова была в числе задержанных 29 июня, когда кандидаты стали переходить дорогу у администрации Выборгского района в знак протеста против нарушений при приеме документов. Ей отказывали в регистрации из-за неверно переписанной описи документов, где оказался пропущен пункт о предоставлении справки с места работы.

Тем временем проблемы начались и у уже зарегистрированных кандидатов: другие претенденты на места муниципальных депутатов подают в суд, добиваясь их снятия с выборов. В МО «Озеро Долгое» глава округа Виктор Байдалаков оспаривает регистрацию пяти кандидатов: Петра Трофимова, Вячеслава Тутушкина, Михаила Устехина, Игоря Клопкова и Михаила Жукова. В МО «Шувалово-Озерки» депутаты от ЛДПР и «Единой России» подали иски о снятии с выборов Ивана Романова и Александра Немеровского.

Всего на муниципальных выборах в Петербурге зарегистрированы более двух тысяч кандидатов из шести подавших документы. Более 230 из них – представители ЛДПР, 180 – «Справедливой России», 150 – от «Яблока», 140 – от КПРФ, 330 – самовыдвиженцы, есть представители Партии роста и «Единой России». Многие от последней партии идут на выборы как самовыдвиженцы.

Муниципальные выборы пройдут 8 сентября. Кандидаты жаловались на многочисленные нарушения в работе муниципальных избиркомов. Ранее 80 кандидатов обратились к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой отменить выборы и распустить ряд ИКМО.