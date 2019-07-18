На Красной площади в Москве задержали активиста с пустым плакатом

На Красной площади в Москве задержали корреспондента телеграм-канала Avtozak LIVE Максима Кондратьева с пустым плакатом. Он пытался привлечь внимание к нарушениям прав россиян на свободу мирных собраний.

Как говорится в телеграм-канале, полицейские подошли к активисту спустя несколько минут после начала акции. Кондратьева отвезли в ОВД по району Китай-город, но позднее отпустили без составления протокола.

Фото: Avtozak LIVE

Аналогичное задержание с пустым плакатом произошло в мае в Казахстане. Активист Аслан Сагутдинов вышел на одиночный пикет, чтобы показать отсутствие в стране гражданских прав. Он простоял с плакатом около пяти минут, после чего его отвели в отдел полиции.

По словам Сагутдинова, полицейские просили его написать что-нибудь на плакате, чтобы оформить административный протокол, но он отказался. Тогда его опустили домой с объяснительной запиской.