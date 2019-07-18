Кандидата в мундепы Петербурга задержали из-за сломанной двери

Кандидата в муниципальные депутаты Петербурга Федора Горожанко задержали в ИКМО «Екатерингофский» по подозрению в мелком хулиганстве, сообщает штаб Алексея Навального в Петербурге.

Горожанко пришел в ИКМО «Екатерингофский», чтобы получить протокол заседания комиссии. Из помещения его грубо вытолкнули, используя нецензурную лексику, затем ему преградил дорогу член комиссии, заявив, что Горожанко якобы сломал дверь. Прибывшие на место полицейские задержали Горожанко, вменив ему мелкое хулиганство. Задержанного везут в 38-й отдел полиции Петербурга.

Это не первый раз, когда Горожанко задерживают у ИКМО «Екатерингофский». 29 июня он попал в отдел полиции вместе с еще одним кандидатом, Полиной Костылевой, и общественным деятелем Красимиром Врански. Костылеву отпустили в ту же ночь под обязательство о явке в суд, Горожанко и Врански провели в полиции двое суток. Им также вменили мелкое хулиганство.