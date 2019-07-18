«Фонтанка»: трое полицейских в Петербурге признались, что подбрасывали наркотики и вымогали деньги

В Петербурге три сотрудника полиции написали чистосердечное признание в том, что подбрасывали наркотики и вымогали взятки, пишет «Фонтанка».

По данным издания, в преступлении признались оперуполномоченный 75-го отдела полиции Невского района Максим Гулемпинченко, полицейский отдельной роты патрульно-постовой службы Сергей Володченко и бывший сотрудник 70-го отдела полиции Невского района Анатолий Лебединский.

По версии следствия, 12 июля они на Искровском проспекте досмотрели 23-летнего нижегородца, достали из кармана его куртки пакетик с порошкообразным веществом и потребовали 500 тысяч рублей. Из них молодой человек отдал полицейским 396 тысяч, полагают следователи.

Против них возбудили дело о вымогательстве в крупном размере по предварительному сговору (ст. 163 УК). Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде, отмечает издание.