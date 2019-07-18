СМИ: в Литве задержали фигуранта дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба»

В Вильнюсе задержали бывшего гендиректора компании «Самаратранснефть-терминал» Романа Ружечко по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба». Об этом сообщают ТАСС и Интерфакс со ссылкой на источники.

По их информации, задержание осуществляли сотрудники Интерпола. Об этом уже сообщили российским правоохранительным органам, утверждают собеседники агентства.

Ружечко находился в международном розыске. В мае самарский суд его заочно арестовал, предъявив обвинение по трем статьям УК. После экстрадиции его отправят под стражу на два месяца.

О проблемах с экспортом загрязненной нефти из России стало известно в конце апреля после повреждений на белорусском заводе. После этого прокачку по российскому нефтепроводу приостановили Беларусь и ряд европейских партнеров.

В Минэнерго заявляли, что нефть специально загрязняли дихлорэтаном в Самарской области, чтобы скрыть хищения. По соответствующему уголовному делу проходят 13 человек: четверо находятся под стражей, двое — под подпиской о невыезде, еще пятеро — под домашним арестом.