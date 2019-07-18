Двух сотрудников Росгвардии арестовали по делу о подкинутых петербургскому школьнику наркотиках

Красногвардейский суд Санкт-Петербурга арестовал двух сотрудников Росгвардии по делу о подброшенных школьнику наркотиках и вымогательстве взятки, передает «Фонтанка».

Оба росгвардейца — Никита Лаврентьев и Александр Бойков — арестованы на два месяца, до 15 сентября. Они просили назначить им наказание в виде домашнего ареста.

О задержании Лаврентьева и Бойкова стало известно накануне. По версии следствия, они подбросили наркотики 16-летнему школьнику и потребовали от него 300 тысяч рублей. Школьник отдал им часть денег, договорившись об отсрочке, а затем сообщил о ситуации в полицию.

Также сообщалось, что еще в одном случае подкидывании наркотиков и вымогательстве денег признались три петербургских полицейских: по некоторым данным, они подкинули пакет с веществом в карман жителя Нижнего Новгорода и требовали от него 500 тысяч рублей.