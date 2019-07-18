В Архангельске оштрафовали пенсионерку по статье о неуважении к власти за комментарий о судьях в соцсетях

Октябрьский суд Архангельска оштрафовал на 30 тысяч рублей пенсионерку Елену Макарову за комментарий о судьях в паблике «Поморье не помойка» во «ВКонтакте». Об этом сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Ее признали виновной в неуважении к власти по ч. 3 ст. 20.1 КоАП. «Судья Ярмолюк не установил никаких смягчающих обстоятельств и назначил пенсионерке штраф в размере 30 тысяч рублей. Это ее пенсия за три месяца», — отметил Чиков.

Защита настаивала, что Макарова своим комментарием не хотела никого оскорбить, а лишь высказал свою позицию, реализовав право на свободу слова. «Она указанным комментарием хотела высказать свое возмущение существующей ситуацией», — говорится в документах.

Претензии властей вызвал комментарий Макаровой после митинга против строительства мусорного полигона на станции Шиес: «Неужели в городе нет ни одного порядочного полицейского или судьи? Это что, репрессии 37-го года? Что заставляет людей превращаться в подонков?»

За комментарий о судьях на 30 тысяч рублей ранее оштрафовали еще одного жителя Архангельска — Александра Пушкина. Позднее административное дело против него прекратили за отсутствием состава преступления.