МВД не нашло оснований для возбуждения дела против женщины, задержанной на почте с лекарствами для больного ребенка

Главное управление МВД по Москве провело проверку по факту задержания матери неизлечимо больного ребенка Елены Боголюбовой, которая получила посылку с незарегистрированным лекарством для сына на почте.

Полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела.

«Изучение поступивших материалов показало, что результаты доследственной проверки, проведенной сотрудниками таможни, не содержат оснований для возбуждения уголовного дела и не позволяют принять решение в соответствии со ст. 145 УПК», — говорится в сообщении ведомства.

В полиции решили вернуть материалы проверки в московскую таможню.

Жительницу Подмосковья Елену Боголюбову задержали в почтовом отделении 16 июля, когда она пришла забрать препарат от судорого для своего сына Михаила. У 10-летнего мальчика болезнь Баттена, неизлечимое генетическое заболевание.

Врачи порекомендовали ему новый препарат от судорог — фризиум. Он не зарегистрирован в России и содержит клобазам — психотропное вещество, оборот которого ограничен в стране по закону.