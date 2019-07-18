Томский суд потребовал удалить материал «Сноба» о взятках из-за «негативного воздействия на нравственность граждан»

Кировский районный суд Томска признал запрещенным материал «Сноба» «Как правильно брать и давать. Тест-инструкция для начинающего чиновника».

В решении суда говорится, что за совершение действий, описанных в материале, предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Распространение информации «нарушает права и законные интересы граждан, оказывают прямое негативное воздействие на нравственность граждан

— пользователей сети “Интернет”, чем нарушает конституционные права неопределенного круга лиц свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом».

Решение суда было вынесено 24 июня, однако «Сноб» сообщил о нем только сегодня. Материал все еще доступен на сайте издания и не внесен в реестр запрещенной информации на момент публикации новости.

Тест-инструкция была опубликована в ноябре 2017 года. Поводом для ее создания стала новость о том, что годом ранее бюджет России потерял из-за коррупции 19 млрд рублей.